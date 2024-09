Eesti jäi Rahvuste krossil napilt medalita

Eesti quadide koondis oli Tšehhis esindatud sama koosseisuga kui mullu Itaalias – Kevin Saar, Karl Robin Rillo ning Rasmus Sõna. Head minekut näidati juba laupäevases kvalifikatsioonis, kui suurfavoriidi USA järel saadi teine koht.

Finaalpäeval oli kavas kolm sõitu, kus igas sõidus olid stardis kahe klassi esindajad. Igal koondisel läks kuuest tulemusest arvesse viis paremat. Esimeses sõidus ebaõnnestusid nii Sõna kui ka viiekordne Euroopa meister Saar, kes pidi sõidu pooleli jätma.

"Esimeses sõidus sõitsin kolmanda koha peale enamuse sõidust, norrakaga oli tihe pusimine. Ta sai mööda minust ja kaks ringi enne lõppu jäi masin seisma, üritasin seda käima saada, aga ei saanud ja lõpuks selgus, et üks elektrijuhe oli purunenud," meenutas Saar.

Kahes järgmises sõidus nopiti juba oluliselt kõrgemaid kohti. Rillo lõpetas oma mõlemad sõidud kolmandana ning Saar viimase neljandana.

Kui mullu tuldi koos kokkuvõttes kuuendaks, siis nüüd saadi 15 koondise seas kõrge neljas koht. Paraku jääb tulemust varjutama tõsiasi, et kolmanda koha saanud Itaaliaga koguti sama palju ehk 52 punkti, kuid pjedestaalile jõudis viimases sõidus paremaid tulemusi näidanud koondis. Esikoha sai seitse punkti teeninud USA ja teiseks tuli Holland.

"Tunne on ikka tegelikult väga valus. Sai hästi palju tööd tehtud ja kiirus oli meil kõikidel olemas, et tuua koju poodiumikoht, aga kahjuks tõesti tehnikasport nii nagu ta on, ei olnud see aasta jälle õnne ja eks järgmine aasta uuesti," sõnas Rillo.

Kvalifikatsioonis kuuenda koha saanud Eesti külgvankrite koondis langes finaalpäeval ühe koha võrra, lõpetades kokkuvõttes 12 koondise seas seitsmendana.

Kõik kolm paari näitasid stabiilseid sõite, kui Gert Gordejev pidi sõitma täiesti uue paarilisega, belglase Niki Debruynega, kellega esimest korda istuti ühes masinas koos kohapeal treeningul. Oma sõitudes teenisid nad kaheksanda ja kümnenda koha. Külgvankrites võidutses Hollandi koondis, teise koha sai Inglismaa ning kolmanda Prantsusmaa.

Järgmisel nädalavahetusel toimub Inglismaal Rahvuste kross soolotsiklitele.