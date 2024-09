MotoGP üldliider noppis hooaja kolmanda võidu

Laupäevases sprindisõidus juba avaringil katkestanud Martin tegi pühapäeval põhisõidus veatu etteaste, kui hoidis esikohta enda käes algusest lõpuni ja teenis hooaja kolmanda etapivõidu.

Teise koha hõivas kollanokk Pedro Acosta (Red Bull GASGAS; + 1,404) ning kolmandana ületas finišijoone valitsev maailmameister Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo; +5,595). Esiviisikusse mahtusid veel itaallased Franco Morbidelli (Prima Pramac; +6,507) ja Marco Bezzecchi (Pertamina Enduro VR46; +6,772).

Kokkuvõttes kolmandal kohal paiknev Enea Bastianini (Ducati Lenovo) sõitis rajalt välja seitse ringi enne lõppu. Bastianini kõrval koges ebaõnne ka kuuekordne maailmameister Marc Marquez (Gresini Racing), kelle masin lahvatas tehniliste probleemide tõttu leekidesse.

Esimest MM-tiitlit jahtiv Martin on 15 etapiga kogunud 366 punkti. Bagnaia kaotab talle 21 punktiga. Kolmas on Bastianini (291 p), neljas Marquez (288 p) ja viies Acosta (181 p). Hooaja lõpuni jääb veel viis etappi.

The pendulum continues to swing @88jorgemartin has clawed back 9 points today but overall, after this #IndonesianGP , @PeccoBagnaia is 3 points closer #MotoGP pic.twitter.com/TbLhB62oFH