35-kordse Argentina meisterklubi treener lahkus kolme kaotuse järel ametist

Legendaarse Argentina klubi hooaeg pole alanud ootuspäraselt ning viimase kahe nädala jooksul on Boca Juniors koduliigas saanud kolm järjestikust kaotust. 14. septembril tuli tunnistada Racing Clubi 2:1 paremust, nädal hiljem jäädi derbimängus River Plate'ile 0:1 alla.

Ööl vastu pühapäeva kaotas Boca võõrsil Belgranole 0:2 ning eelmise aasta lõpus töö vastu võtnud klubi peatreener Diego Martinez otsustas kaotusteseeria tõttu ametist lahkuda.

"Siin ei ole pikka arutamist jalgpalli üle, lihtsalt tahtsin teatada, et astun tagasi," sõnas Martinez pärast mängu ajakirjanikele. "Rääkisin esmalt juhatusega, siis presidendi ja siis mängijatega. Sellises koosseisus me enam ei jätka. Kuigi me kõik oleme vastutavad, on kõige targem otsus praegu tagasi astuda, et mängijad saaksid edasi liikuda."

Klubi president Juan Roman Riquelme vabandas pärast kaotust fännide ees ning treenerina võtab üle Mariano Herron, kes on seni treeninud Boca reservmeeskonda.

Boca on 16 mänguvooruga kogunud vaid viis võitu ning kuus kaotust. 21 punktiga ollakse 28 meeskonna konkurentsis 12. tabelireal, liider on 33 punkti kogunud Velez Sarsfield.