Kivioja teenis Ibiza triatlonil koha teises kümnes

Knibb asus võistlust juhtima rattarajal, sõites välja päeva kiireima aja ning suutis hoida oma edu finišini. Ameeriklanna teenis teise etapivõidu koguajaga kolm tundi, 30 minutit ja kolm sekundit. Teise koha pälvis päeva kiireima jooksuaja teinud šveitslanna Julie Derron (3:31.46) ja kolmanda koha sai inglanna India Lee (3:35.17).

Kivioja ujus kaks kilomeetrit ajaga 30.09, sõitis 100 kilomeetrit rattaga ajaga 2:05.35 ja jooksis seejärel 18 kilomeetrit ajaga 1:09.38. Koguaeg 3:47.25 andis eestlannale 18. koha.

"Jäin ujumises liiga palju maha ja tase on nii kõrge, et hiljem kedagi kätte saada," ütles Kivioja. "Tõstsin oma positsiooni küll rattas ja jooksu alguses, aga lõpuks said kiiremad jooksjad mind ikkagi kätte. Lõppkoht on küll ainult 18., aga tegelikult ei olnud mu sooritus kõige halvem. See tase siin lihtsalt ongi nii kõrge ja nõrkused on nii väheste võistlejatega võimendatud, eriti ujumises."

Meeste seas tuli veest esimesena välja Van Riel, ent rattarajal eksisid nad Sam Laidlowga, mis tähendas, et teist korda tuli vahetusalasse esimesena sakslane Rico Bogen. Õige pea Van Riel ja Laidlow möödusid temast ning jätkasid kahekesi koos jooksmist kuni eelviimase ringini, kui lõpuni jäi ligi neli kilomeetrit.

Seejärel läks Van Riel oma teed ja pälvis võidu ajaga kolm tundi, 11 minutit ja 36 sekundit. Laidlow sai teise koha (3:12.02) ja sakslane Mika Noodt kolmanda koha (3:13.30).

T100 üldarvestuses juhib naiste arvestuses austraallanna Ashleigh Gentle (92 punkti), kellele järgnevad Lee (74) ja Knibb (70). Kivioja (29) hoiab 14. positsiooni. Meeste seas on kolm paremat taanlane Magnus Ditlev (79), uusmeremaalane Kyle Smith (76) ja Laidlow (75).

T100 World Touris jääb pidada veel kaks etappi.