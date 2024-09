Müncheni Bayern ja Leverkusen jäid Saksamaa tippude heitluses viiki

Võõrsil mänginud Leverkusen asus kohtumist 31. minutil juhtima, kui Granit Xhaka nurgalöögi järel palli Robert Andrichile jättis. Sakslane saatis karistusala tipust madala kauglöögi Manuel Neueri selja taha ning Leverkusen läks juhtima, aga mitte kauaks.

Kaheksa minutit hiljem andis Aleksandar Pavlovic poolehoidjatele põhjuse tähistada, kui võttis Leverkuseni kaitse poolt klaaritud palli rinnaga maha ning kõmmutas siis võimsa löögiga palli Leverkuseni väravasse.

Mõlemad tiimid said teisel poolajal võimalusi, Bayerni ründaja Serge Gnabry tabas ühel rünnakul nii posti kui latti, kuid kumbki meeskond enam väravaid ei löönud ja nende esimene vastasseis sel hooajal lõppeski 1:1 viigiga. Bayern tegi lausa 18 pealelööki Leverkuseni kolme vastu, aga raamide vahele läks mõlemal kolm lööki.

Leverkuseni peatreener Xabi Alonso oli agressiivse võõrustaja vastu viigipunktiga rahul. "Bayernil on rohkem energiat ja usku kui eelmisel aastal, nad lähevad täie hooga palli järele. Väga keeruline mäng, aga jäime punktiga rahule," ütles hispaanlane. "Vajasin oma tiimilt veidi rohkem energiat, aga olime valmis kannatama. Seda ka tegime. Vajasime distipliini ja kirge."

Bayerni staarründaja Harry Kane vahetati 86. minutil välja, kui Inglismaa koondise kapten sai vigastada. Peatreener Vincent Kompany pärast mängu aga väga mures ei tundunud. "Ma ei ole arst, aga see ei tundunud liiga tõsine. Praegu on vara öelda, aga loodetavasti on ta kolmapäevaks valmis," ütles juhendaja.

Ühtlasi lõpetas Leverkusen Müncheni täiusliku hooaja alguse, pannes lõpu neljamängulisele võiduseeriale. Bayern on 13 punktiga liigatabeli liider, neile järgnevad 11 punkti kogunud RB Leipzig ning kümne punkti peal on Leverkusen ja Borussia Dortmund.

Teised tulemused:

Wolfsburg - Stuttgart 2:2

RB Leipzig - Augsburg 4:0

Mainz - Heidenheim 0:2

Freiburg - St. Pauli 0:3

Mönchengladbachi Borussia - Berliini Union 1:0