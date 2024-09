Eesti koondis alustas Rahvuste krossil hea tulemusega

Külgvankrite klassis olid kvalifikatsioonisõidu edukaimad B-grupis sõitnud Markus Normak ja Karl-Albert Kasesalu. "[Reedene] loosiõnn meile ei naeratanud ja saime eelviimasena stardikoha valida ning start kõige õnnestunum ei olnud," tõdes Normak.

A-grupis sõitnud Ülar Karing ja Oliver Sebastian Lamp lõpetasid seitsmendana. C-grupis võistlesid Gert Gordejev ja Niki Debruyne, kes ületasid finišijoone viiendana.

Quadide klassis oli edukas A-grupis sõitnud Kevin Saar, kes saavutas teise koha. B-grupis heitles end kümnendaks sõitnud Rasmus Sõna. Hea tulemuse tegi ka C-klassi sportlane Karl Robin Rillo, kes lõpetas kvalifikatsioonisõidu samuti teisena.

"Läksime suurte ootustega sõitu. Teadsime, et konkurents on tugev, aga olin masinas kindel," rääkis Rillo. Ta lisas, et tiimil oli täna üle aegade üks parimaid tulemusi.

Ainsa Quad Team Estonia koondislasena varem Loketis sõitnud Kevin Saar tunnistas, et rada on täpselt sama, kuid tingimused on täiesti erinevad. "Tundub nagu oleksin täiesti teises kohas, sest eelmine kord siin sõites oli rada täiesti kuiv," rääkis Saar selle aasta mudastest oludest.

Pühapäeval toimuvad Loketi rajal juba võistlussõidud.