HC Grizzlyze kapten: peame oma peas paremini toime tulema

Tänavune naiste hokiliiga on ametlikult alanud ja kevadel saame teada, kas võidutseb taas Everest või Roosa Panter. Või vahest suudab keegi teine kaht suurt üllatada ja Eesti naiste liiga saab uue võitja? Mulluse seitsme naiskonna asemel on tänavu Eesti naiste jäähokiliigas viis klubi, liiga avamängus võitis Gryzzlyz tulemusega 8:1 Wolverinesi.

Sellest hooajast mängitakse naiste liigas kolme 15-minutilise perioodi asemel täispikk mäng ehk kolm 20-minutilist kolmandikku. "Meil on päris pikalt olnud kolm korda 15, oleme päris pikalt soovinud-unistanud, et meil oleks normaalne aeg," ütles Gryzzlyze kapten Lauk-Gurtovoi.

"Lõpuks sel hooajal me selle saime. See annab rohkem võimalusi kõikidele võistkondadele. Kui oleme kaotusseisus, siis meil on rohkem šansse ja mängu sisseelamiseks on ka rohkem aega," lisas ta.

Viimastel aastatel on koduses naiste hokiliigas domineerinud Kohtla-Järve HC Everest ja Tallinna HK Roosa Panter. Liiga ajaloo kuuest hooajast neljal on meistriks tulnud Everest, Roosa Panter on võitnud kaks Eesti meistritiitlit.

Kas Gryzzlyz võiks olla see naiskond, kes favoriidid kukutab? "Eks me püüame see hooaeg nad alistada. Kui nüüd eelmise hooaja peale tulla, siis me lihtsalt emotsionaalselt ei saanud hakkama, aga sel hooajal püüame mõlemad võistkonnad alistada," sõnas Lauk-Gurtovoi. "Me oleme ühed favoriidid, peame lihtsalt oma peas paremini toime tulema."