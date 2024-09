Tattar säilitas otsustava päeva eel kolmeviskelise edu

Tattar alustas päeva kahe bogey ja ühe birdie'ga, kuid läbis siis järgmised kuus rada stabiilselt par'iga. Järgneva viie raja jooksul viskas eestlanna veel neli birdie't, vahele tuli ka üks bogey. Päeva viimased neljast rajast kolmel sai Tattar par'i, eelviimasel raja läbis ta taas ühe viskega par'ist vähem.

18 raja peale lõpetas eestlanna tulemusega miinus kolm, pärast kolme viskepäeva on ta teinud par'ist 14 viset vähem, säilitades sellega oma esikoha.

Kristin Tattar remains tied for the lead after this bullseye birdie on Hole 14! pic.twitter.com/nGmWZ3NTtW