Täpse viskekäega TalTech alistas kindlalt Keila Coolbeti

Üle 450 pealtvaataja ees mänginud TalTech jäi varakult tagaajaja rolli, kuid tegi avaveerandi lõpus 13:3 spurdi ning saavutas poolajaks 57:40 eduseisu. Ülikooliklubi hoog ei raugenud ka teisel poolajal ning kolmanda veerandi lõpuks oli tablool TalTechi 19-punktine edu, mis püsis mängu lõpuni, mil TalTech/Alexela kindla 111:92 (32:25, 25:15, 28:26, 26:26) võidu realiseeris.

TalTech tabas väljakult lausa 57-protsendilise täpsusega (38/66), kolmesed langesid 40-protsendiliselt (10/25). TalTech näitas võimu ka korvi all, kui võitis lauavõitluse 42:22.

Resultatiivseim oli kapten Oliver Metsalu, kes lõpetas 19 punkti, viie lauapalli ja nelja resultatiivse sööduga. Lisaks temale jõudsid kahekohalise punktisummani veel kuus TalTechi mängijat, Patrik Saal lisas 15 punkti ja viis lauapalli, kolm kaugviset tabanud Rasmus Andre panustas 13 silma ja viie lauaga.

Kõik Keila Coolbeti algviisiku mängijad jõudsid samuti kahekohalise punktisummani, külaliste parim oli 19 punkti visanud keskmängija Ihor Serhejev, kes lõpetas 19 punkti, kolme korvisöödu ja kahe lauapalliga. Kristen Kasemets tegi 17 punkti ja kümne korvisööduga kaksikduubli.

TalTech/Alexela – Keila Coolbet Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Tartu Ülikool Maks&Moorits teenis karikavõistluste eelturniiril oma neljanda järjestikuse võidu, kui alistas võõrsil Pärnu Sadama 76:69 (17:16, 21:13, 20:14, 18:26). Tasavägise avapoolaja järel sai Tartu hoo sisse ning saavutas kolmanda veerandi lõpuks 15-punktilise edu ning pärast seda Pärnut enam viiest punktist lähemale ei lubanud.

Jalen Henry tegi suurepärase mängu, kui viskas 87-protsendilise visketäpsusega 21 punkti, lisades sellele veel kolm lauapalli. Ääremängija Omar El-Sheikh viskas 12 punkti ning jäi kaksikduublist ühe lauapalli kaugusele. Pärnu resultatiivseim oli 17 punkti ja seitse lauda kogunud Christian Bradford.

Keila KK teenis eelturniiril oma esimese võidu, kui alistas kodupubliku toel Viimsi KK 86:81 (23:15, 15:20, 23:21, 25:25). Keila klubi juhtis peaaegu kogu mängu, saavutades juba avaveerandil 11-punktise edu. Viimsi pääses esimest ja ainsat korda juhtima teise veerandi lõpus, aga Keila püsis pärast seda kindlal kursil ning teenis kolme kaotuse kõrvale oma esimese võidu.

Vitalii Šõmanskõi viskas võitjate eest 25 punkti, haaras kaheksa lauapalli ja pani kolm blokki, Egert Haller lisas omalt poolt 16 punkti ja neli lauapalli. Omar Pajic panustas kaotajate eest 20 punkti ja üheksa lauapalliga, Kaspar Kuusmaa skooris 17 punkti ja haaras 11 lauapalli, kolmikduublist jäi aga üks sööt puudu.

Möödunud hooaja korvpalli meistriliiga 2.-8. koha meeskonnad peavad maha üheringilise eelturniiri, mille järel selgub meeskondade asetus play-off'ideks. Rapla on alustanud kolme järjestikuse võiduga ning on tabelitipus, kahe võiduga alustanud Tartu Ülikool Maks&Moorits on teisel real. Keila Coolbet on kolmest mängust ühe võitnud, Keila KK pole kahe mängu järel veel võidurõõmu tundnud.