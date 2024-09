Chelsea täht lõi avapoolajal neli väravat, Liverpool kerkis esimeseks

Chelsea jäi Brightoni vastu juba seitsmendal minutil kaotusseisu, kuid Palmer lõi 21. minutil viigivärava. Kaks minutit hiljem sahistas Chelsea taas külaliste väravavõrku, kuid Jadon Sancho määrati VAR-i abiga siiski suluseisu.

Chelsea surve aga sellega ei lõppenud ning 28. minutiks olid nad Palmeri penalti järel 2:1 ees. Kolm minutit hiljem tegi Palmer kübaratriki, kui keerutas imelilusa karistuslöögi Brightoni värava ristnurka. Carlos Baleba tõi 34. minutil Brightoni taas värava kaugusele, kuid Palmer suutis 41. minutil vastase kaitseliini taha murda ning lõi oma neljanda värava, saades sellega esimeseks mängijaks Premier League'i ajaloos, kes esimesel poolajal neli väravat löönud on.

Chelsea jõudis teisel poolajal veel korra tabamuseni, kuid videokohtuniku abiga määrati, et hispaanlane Marc Cucurella oli suluseisus ning Chelsea teenis kodupubliku ees vinge 4:2 võidu.

Manchester City teenis teist nädalast järjest vaid viigipunkti, kui jäi võõrsil Newcastle'iga 1:1 viiki. Londoni Arsenal oli Leicesteriga kuni üleminutiteni 2:2 viigis, kuid vastase omavärav ning Kai Havertzi tabamus andsid Arsenalile siiski 4:2 võidu.

Laupäevase mängupäeva lõpuks kerkis liigatabeli tippu aga hoopis Liverpool, kes läks võõrsil Wolverhampton Wanderersi vastu avapoolaja üleminutitel juhtima, kuid loovutas 56. minutil viigivärava. Klubilegend Mo Salah realiseeris 61. minutil aga penalti ning Liverpool teenis oma hooaja viienda võidu.

15 punktiga Liverpool jätkab liigatabeli tipus, nii City kui Arsenal on kogunud 14 punkti ning Chelsea on 13 punktiga neljandal tabelireal. Pühapäeval astub väljakule ka Aston Villa, kes on viie mänguga kogunud 12 punkti ehk oleks võidu korral Liverpooliga viigis.

Kuues mänguvoor lõpeb esmaspäeval.