Kopecky kaitses vihmastes oludes tiitlit, eestlannad finišisse ei jõudnud

154,1 kilomeetri pikkusel jäid maailmameistrit selgitama kuuest ratturist koosnev grupp, kuhu kuulusid muuseas ka valitsev maailmameister Kopecky ning mullu hõbemedali võitnud Demi Vollering. 28-aastane Kopecky näitas aga viimase spurdiga võimu, kui edestas gruppi, tulles ajaga 4:05.26 teist aastat järjest maailmameistriks.

Kopecky avaldas sõidujärgses intervjuus kaastunnet MM-il ränga kukkumise järel surnud Muriel Furreri perekonnale. "Tahaksin esmalt Murieli perekonnale kaastunnet avaldada. Vaikusminut stardijoonel, šveitslaste pisarad, need on asjad, mida sa lihtsalt näha ei taha. See on kõigi jaoks väga raske," sõnas Kopecky.

Hõbemedali võitis ameeriklanna Chloe Dygert, esikolmikusse pääses veel itaallanna Elisa Longo Borghini. Esimesena jäi medalist ilma sakslanna Liane Lippert, mullune MM-hõbe Vollering jäi viiendaks ning austraallanna Ruby Roseman-Gannon ületas joone kuuendana.

LOTTE KOPECKY IS THE 2024 ELITE WOMEN RR WORLD CHAMPION! ‍♀️#Zurich2024 pic.twitter.com/dXaZv9wm1o — Eurosport (@eurosport) September 28, 2024

Zürichis olid laupäeval äärmiselt kõva vihm, mis segas rattureid terve distantsi vältel. 193 startinud võistlejast ületasid finišijoone vaid 81, katkestajate seas olid ka eestlannad Elina Tasane ja Laura Lizette Sander.

Pararatturite naiste C5 klassi 70,2-kilomeetrises grupisõidus teenis Mari-Liis Juul kaheksanda koha. Kaksikvõidu pälvisid inglannad Sarah Storey (1:55.28) ja Morgan Newberry (+7.09). Kolmanda koha sai austraallanna Alana Forster (+7.49).

Pühapäeval peetakse maanteeratturite maailmameistrivõistlustel eliitmeeste grupisõit ning pararatturite meeste H4 ja H5 klassi grupisõidud. Eestlastest on stardis Madis Mihkels, Markus Pajur ja Janno Lepik.