Sinner ja Medvedev tagasid Pekingis veerandfinaalikoha

Sinner langes venelase Roman Safiullini (ATP 69.) vastu kiirelt kaotusseisu, kui Safiullin murde toel avasetis 3:0 juhtima pääses. Sinner jõudis geimi kaugusele, kuid pidi avasetis vastase 6:3 paremust tunnistama.

Teises setis vahetasid mehed Sinneri juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 3:2, mil itaallane vastase pallingu murdis ning esimese setipalliga 6:2 võidu teenis. Tema neljageimiline seeria pikenes otsustava seti alguses seitsmele järjestikusele geimivõidule ning esireket enam vastast mängu ei lubanud, vormistades lõpuks 3:6, 6:2, 6:3 võidu.

"Keeruline matš, ta on imeline mängija ja meil on alati kõvad lahingud," sõnas taaskord avaseti kaotanud Sinner pärast matši. "See oli meie kolmas lahing, seega teame üksteist juba omajagu. Ta servis tähtsatel hetkedel hästi. Proovisin vaimselt kursil püsida, aga täna oli see väga keeruline."

Sinner läheb veerandfinaalis vastamisi tšehhi Jiri Leheckaga (ATP 37.), kes alistas hispaanlase Roberta Bautista-Agut' (ATP 61.) kolmes setis. Sel aastal kohtusid nad Indian Wellsi turniiri veerandfinaalis, kus Sinner kindla 6:3, 6:3 võidu teenis.

Edasipääsu tagas ka maailma viies reket Daniil Medvedev, kes sai kahes setis jagu prantslasest Adrian Mannarinost (ATP 44.). Avasett läks tunnise lahingu järel kiiresse lõppmängu, kus Medvedev tõrjus vastase setipalli ning vormistas ise 8:6 võidu. Teises setis jätkas venelane hea hooga, kui võitis nelja järjestikuse geimivõiduga 6:2.

Medvedev kohtub veerandfinaalis itaallase Flavio Cobolliga (ATP 32.), kes lülitas 6:4, 6:2 võiduga konkurentsist Pavel Kotovi (ATP 63.)