Järjekordse võidu teeninud HC Panter jätkab Balti liigas liidrina

Tallinna HC Panter võttis Riia Prizmalt eelmise hooaja veerandfinaalseeria eest pisikese revanši, kui alistas Läti klubi võõrsil 4:2. Panter jätkab Baltikumi klubisid ühendavas Optibet hokiliigas liidrina, aga on teisel kohal asetsevast Mogost kaks mängu enam pidanud.

Panteri võidukas hooaeg jätkus Riias Volvo spordikeskuses, kus Tallinna klubi pärast väravateta avaperioodi kaks minutit enne teise perioodi lõppu Andre Linde tabamusest juhtima läks.

Prizma viigistas kolmanda perioodi viiendal minutil, kuid Panter läks kolm ja pool minutit hiljem Tomi-Petteri Ansio tabamusest 2:1 juhtima. Ka see värav ei jäänud vastuseta, sest viis ja pool minutit enne lõpusireeni viigistas Prizma taaskord seisu.

Kaks ja pool minutit enne otsustava kolmandiku lõppu läks aga Tallinna klubi Rico-Marder Velja väravast uuesti juhtima ning Ansio viskas vaid 25 sekundit hiljem veel ühe värava, et Panteri edu kindlustada. Kumbki meeskond pärast seda enam väravat ei leidnud ning Panter realiseeris 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) võidu.

Kolm Panteri mängijat panustasid võitu kahe punktiga: Ansio viskas kaks väravat, Linde panustas värava ja ühe väravasööduga ning Rasmus Kiik jagas kaks resultatiivset söötu. Villem-Henrik Koitmaa värava suunas tehti 41 viset, kuid Eesti jäähokikoondise väravavaht tõrjus neist 39.

HC Panter on sel hooajal võitnud oma kaheksast mängust kuus, neist kaks lisaajal. 12 punktiga ollakse Balti liigas esikohal, kuid tiitlikaitsja Mogo jätkab samuti suurepärase hooga, kui alistas laupäeval HS Riia lausa 9:2. Mogo on mänginud kuus kohtumist, kaotanud vaid ühe lisaajal ning on 11 punktiga kohe Panteri kannul.