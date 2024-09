Sabalenka pikendas võiduseeria 13-mänguliseks

Avaringis vaba olnud Sabalenkale osutas teises ringis korralikult vastupanu läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud Tai mängija Mananchaya Sawangkaew (WTA 187.), kuid lõpuks võttis Sabalenka siiski kindla 6:4, 6:1 võidu.

Sabalenka on naistennisistide seas Hiinas enim mänguvõite saanud. Alates 2017. aastast, kui ta esimest korda Hiinas mängis, on ta seal nüüd võitnud juba 38 matši. Enda 16 turniirivõidust neli on ta saanud just Hiinas, aga Pekingis pole ta veel võitnud.

Äsjane USA lahtiste võitja Sabalenka läheb kolmandas ringis vastamisi ameeriklanna Ashlyn Kruegeriga (WTA 68.), varem pole nad omavahel mänginud.

Tänavune Wimbledoni tšempion Barbora Krejcikova (WTA 10.) piirdus Pekingis ühe matšiga. Tšehhitar oli avaringis vaba ja teises ringis jäi ta 6:1, 4:6, 5:7 alla rumeenlanna Jaqueline Cristianile (WTA 80.). Seejuures juhtis Krejcikova teises setis 3:1, aga kaotas siis kahel korral enda servigeimi. Otsustavas setis oli Krejcikova ees 4:1 ja seisul 5:4 oli tal ka neli matšpalli, aga Cristian suutis need päästa ja hoopis ise järgmises geimis neljanda murdevõimaluse realiseerida.

Järgmisena läheb Cristian vastamisi teise tšehhitari, edetabelis 49. real paikneva Karolina Muchovaga, kes oli 6:3, 6:1 parem hiinlanna Yuan Yuest (WTA 41.).

Kolmandana asetatud itaallanna Jasmine Paolini (WTA 5.) sai 1:6, 7:5, 6:4 jagu taanlanna Clara Tausonist (WTA 72.) ja kohtub järgmises ringis poolatari Magda Linette'iga (WTA 45.).