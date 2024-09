Chicago pesapalliklubi sai ajaloolise kaotuse

Rekordilise kaotuse pidi Chicago vastu võtma Detroit Tigersilt, kellele jäädi võõrsil alla 1:4. Tigers tagas võiduga kümneaastase vaheaja järel koha play-off'is.

White Sox on sel hooajal võitnud 39 ja kaotanud 121 mängu. Seni kuulus see negatiivne rekord New York Metsile, kes kaotas 1962. aastal hooaja jooksul 120 mängu.