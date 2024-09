Osaka pööras lõpuks kaotusseisu enda kasuks

Osaka (WTA 73.) sai teises ringis 3:6, 6:4, 6:2 jagu Kasahstani esindavast Julia Putintsevast (WTA 32.). See oli esimest korda enam kui kaheaastase vahe järel, kui Osaka on pärast avaseti kaotust suutnud mängu võita – Jaapani lipu all mängiv Osaka oli järjest kaotanud 22 mängu, kui ta oli esimese seti kaotanud.

"Mu agent rääkis mulle sellest statistikast ja ma väga tahtsin seda seeriat lõpetada," tunnistas Osaka. "Tahtsin endale näidata, et suudan võita ka siis, kui ma ei mängi nii täiuslikult, kui tahaksin."

Viimati juunis kaks järjestikust mängu võitnud Osaka läheb kolmandas ringis vastamisi USA-d esindava Katie Volynetsiga (WTA 60.), kes oli 7:5, 6:3 parem ukrainlanna Marta Kostjukist (WTA 18.).

Turniiril teisena asetatud ameeriklanna Jessica Pegula (WTA 3.) alistas 6:1, 7:6 (4) prantslanna Diane Parry (WTA 53.) ja läheb järgmisena vastamisi neutraalse lipu all mängiva Veronika Kudermetovaga (WTA 39.). Maailma kuues reket, ameeriklanna Coco Gauff sai 7:5, 6:3 jagu prantslanna Clara Burelist (WTA 56.) ja kohtub kolmandas ringis briti Katie Boulteriga (WTA 34.), kes alistas 6:4, 6:4 ameeriklanna Taylor Townsendi (WTA 52.).