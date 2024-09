Tattar tõusis USA-s liidriks

Avapäeva järel neljandat-viiendat kohta jaganud Tattar tegi hea teise päeva ja juhib nüüd ameeriklanna Missy Gannoni ees kolme viskega. Järgnevad Ohn Scoggins ja Natalie Ryan, kes jäävad mõlemad eestlannast maha nelja viskega.

Maple Hilli radadel võisteldakse pühapäevani.

Kristin Tattar ties the hot round of the day and will have a three stroke lead heading into Moving Day at the 2024 MVP Open x OTB pic.twitter.com/YabUU1FDkw