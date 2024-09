Guardiola kinnitas, et Rodri hooaeg on läbi

Rodri sai vigastada pühapäevases Inglismaa kõrgliiga kohtumises Londoni Arsenali vastu. Juba pärast mängu kirjutas Inglismaa meedia, et Rodril diagnoositi parema põlve ristatisideme rebend ning nüüd kinnitas seda ka City peatreener Pep Guardiola, öeldes, et sellega on Rodri hooaeg lõppenud.

"Talle tehti hommikul operatsioon – ristatiside ja midagi ka meniskiga," ütles Guardiola. "Järgmisel hooajal on ta tagasi, aga see hooaeg on tema jaoks läbi."

Guardiola sõnul oli Rodri eelmisel hooajal Cityle asendamatu mängija, hispaanlane ei teinud siis kaasa viies mängus ja City kaotas neist neli. "Kahjuks saime halvima uudise, aga selliseid asju juhtub," nentis Guardiola. "Oleme tema jaoks olemas ja toetame tema taastumist. Meil pole teist sellist mängijat nagu tema, aga teised saavad koos teda asendada. Peame meeskonnana leidma viisi, kuidas mängida meie jaoks nii olulise mängijata."