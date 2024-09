Noormeeste U-16 jalgpallikoondis jäi Soome eakaaslastele alla

Eesti ja Soome noortekoondiste vahelise kohtumise avapoolaeg kujunes tasavägiseks, kusjuures paremad võimalused värava löömiseks tekkisid Eestil. Esimese kümne mänguminuti jooksul jõudis Soome kahel korral terava karistusala läbistanud tsenderduseni, millele ei saanud jalga vahele ei Eesti ega Soome mängijad. Kaheksandal minutil oli Eestil suurepärane võimalus juhtima minna: pika sööduga pääses Ako Henno Kõrre kiirelt kontrarünnakusse ning proovis ära kasutada olukorda, kus Soome väravavaht oli rünnakuga kaasa tõusnud, ent löök läks üle raamide, vahendab jalgpall.ee.

Avapoolaja kolm parimat momenti kuulusid kaptenipaela kandnud Andero Kaaresele. 20. minutil pääses ta karistusalas küllaltki terava nurga alt löögile, ent väravavahi rikošett suunas palli väravast eemale. Veerand tundi hiljem lõikas Roven Juhanson soomlaste söödu vahelt ning mängis Kaarese väravavahiga üks-ühele, ent löök läks napilt mööda. Üleminutitel sai ründaja taas proovida Robert Mihhalevski pika söödu järel, kuid väravavaht tõrjus taas.

Teisele poolajale, mis algas samuti tasavägiselt, tulid meeskonnad vastu 0:0 viigilt. Esimese veerandtunni jooksul oli initsiatiivikam pool Eesti, näidates enim teravust kontrarünnakutel, ent väravat nendest lüüa ei õnnestunud. 67. minutil pääses Soome juhtima, kui Eesti puurisuud kaitsnud Harly Ollin sai Jay De Nascimento löögile käed vahele, ent pall lendas pärast tõrjet siiski raamidesse. Eesti reageeris kaotusseisu jäämisele kõrge survega, aga väravat see paraku ei toonud.

Soome tõi mängu murrangu 78. minutil, lüües oma teise värva. Olukord sai alguse küljesisseviskest, mille järel mängis Tarmo Kuusniemi meeskonnakaaslase Rasmus Mendolini sööduga heasse löögipositsiooni. 0:2 kaotusseisu järel Eesti noormehed head mängurütmi enam ei leidnud ning lõppseisu otsustas kolm minutit enne normaalaja lõppu Nascimento. Ründaja võinuks vormistada ka kübaratriki, kui sai 89. minutil võimaluse lüüa penalti, ent Ollin näitas suurepärast tõrjet.

Eesti noormeeste U-16 koondise peatreener Marko Pärnpuu sõnul tõid soomlastele edu teisel poolajal tehtud head vahetused. "Oleksime esimese poolajaga võinud endale edu tekitada, momente oli selleks piisavalt. 0:3 päris hästi kogu mängu ei peegelda. Mängisime teise väravani hea mängu ja poisid tegid väljakul seda, mille olime läbi rääkinud ja kokku leppinud. Meil oli julgus palliga taga mängida ja samas ka õigetel hetkedel pikemaga ette käiku otsida. Selle pealt tuli eriti esimesel poolajal momente ka," kirjeldas peatreener. "Kaks kolmandikku mängust püsisime kenasti mängus ja ei olnud kindlasti nõrgemad – võib-olla isegi grammi võrra paremad –, aga nemad lõid ära ja meie mitte ning see oli otsustav."

Soome teenis turniiril kaks võitu, kolmapäeval alistati Põhja-Iirimaa seisuga 3:1. Eesti ja Põhja-Iirimaa leppisid nädala alguses omavahelises mängus 1:1 viiki. "Põhja-Iirimaalt saime tulemuse mitte nii hea mänguga, Soomele kaotasime oluliselt parema mänguga – veidi paradoksaalne. Oli hea ja pikk laager, kus tahtsime oma ideid realiseerida. Samas on tegemist U-16 koondisega ning oma asjade paika saamine võtab veel aega," ütles Pärnpuu lõpetuseks.