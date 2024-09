Võrkpalli Balti liiga algab kevadise finaali korduskohtumisega

Sel nädalal toimubki vaid üks liigamäng, ülejäänud viis klubi teevad stardi järgmisel nädalavahetusel. Hooajal 2024-2025 osaleb Cronimet liigas seitse meeskonda, neli Eestist ja kolm Lätist – Selver x TalTech, Tartu Bigbank, Võru Barrus VK, Pärnu VK, Robežsardze/Riga, Ezerzeme/Daugavpils Universitāte, Jekabpilsi Luši, vahendab Volley.ee.

Cronimet liiga põhiturniiril mängitakse kolm ringi kodus-võõrsil süsteemis. Põhiturniiri võitja pääseb otse poolfinaali, teised klubid jätkavad veerandfinaalis. Finaal ja 3. koha mäng mängitakse ühepäevase turniirina. Finaalipäev toimub 8. märtsil.

Kevadises finaalis alistas Selver x TalTech Tartu Bigbanki tulemusega 3:2. Uue hooaja eel on aga paremat minekut näidanud Bigbanki meeskond, kes krooniti hiljuti Balti Superkarika võitjaks ja on Tallinna klubist jagu saanud ka kodusel hooajaeelsel turniiril.

Võrkpalli Balti liiga finaal: Selver/TalTech - Tartu Bigbank Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Bigbanki peatreener Alar Rikberg ütleb aga, et viimane nädal on kulgenud keeruliselt. "Hetkel ei saa ma öelda, et meeskond on omadega seal, kus ma tahaks, et ta oleks. Viimase nädala ettevalmistusele on elu lisanud tugevalt kaikaid kodaratesse ning kõik on läinud üle kivide ja kändude. Sellest hoolimata läheme me täiega võitlusesse," sõnas juhendaja.

Selver x TalTech pidas sel kolmapäeval juba teise mängu Meistrite liiga eelringis, kus tuli tunnistada Hollandi meistri Doetinchemi Orion Starsi paremust ja kukuti kuldse geimi kaotusega sarjast aste madalamale. Möödunud nädalal suudeti kodus küll saada 3:0 võit, ent kordusmängus ei saadud kuidagi end käima.

Meeskonna peatreener Andres Toobal loodab, et valus kaotus suudetakse kiirelt unustada. "Tartu vastu on meil võimalus uuesti tagasi tulla ja oma mäng üles leida. Meistrite liiga kaotus oli valus, aga käib spordi juurde ja see tuleb nüüd maha raputada ning uutele asjadele keskenduda," ütles ta.

"Bigbanki vastu on keeruline valmistuda, sest seal on nii mitmed tasemel mehed, et kui suudame kellegi mängust välja saada, võib pingilt tulla järgmine, kes teeb sama hästi või veel paremini. Ise peame muutuma agressiivsemaks, oleme liiga passiivsed ja emotsioonivabad. Võime taktikaliselt igasugu plaane teha, aga vaja on emotsiooni juurde panna. See on võti ja kindlasti ka väljakutse treenerile," lisas Toobal.