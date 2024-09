Red Bull otsustas Ricciardo talendika noorpiloodiga asendada

Red Bulli vormelivõistkond teatas, et on tõstnud koosseisust välja 35-aastase Daniel Ricciardo, et anda võimalus 22-aastasele Liam Lawsonile. Ricciardo andis seejärel ühismeedias mõista, et tema edukas karjäär on lõppenud.

2011. aastal F1-debüüdi teinud Ricciardo liitus Red Bulliga 2014. aastal ning esindas võistkonda viis hooaega, lõpetades kaks hooaega üldarvestuse esikolmikus. 2019. aastal liitus ta suure raha eest kaheks hooajaks Renault' võistkonnaga.

Aastail 2021-2022 sõitis ta McLareni eest, kuid leidis siis tee Red Bulli tagasi, kui McLaren otsustas teiste sõitjatega edasi liikuda. 2023. aastal sai temast Red Bulli reservpiloot, kuid austraallane sai kiiresti taas vormelirooli istuda. Ricciardo esitused on aga viimasel kahel hooajal ära langenud ning sel hooajal on ta esikümnes lõpetanud vaid kolmel korral, jäädes veidi edukama tiimikaaslase Yuki Tsunoda varju.

Seetõttu otsustas Red Bull võimaluse anda 22-aastasele Liam Lawsonile, kes tegi eelmisel hooajal viiel etapil AlphaTauri eest kaasa. Väidetavalt oli Lawsoni lepingus klausel, mis oleks teinud temast pärast seda hooaega vabaagendi, kui temast üks tiimi põhisõitjatest ei saa ei saa.

"Daniel tõi meie võistkonda hulganisti kogemust ja talenti, lisaks on tema suhtumine fantastiline. See aitas kõigil areneda ja tugeva kultuuri luua," sõnas Red Bulli direktor Laurent Mekies. "Ta on olnud tõeline džentelmen, nii raja peal kui ka selle kõrval. Ja see naer on tal alati ees olnud. Jääme teda igatsema, aga tal on alati Red Bulli perekonnas koht."

35-aastane Ricciardo on osalenud 257 etapil ning kogunud 32 pjedestaalikohta, neist kaheksa kõige kõrgemalt astmel. Lisaks kogus ta suurt tuntust Netflixi sarjas "Drive to Survive", kus kaamerad tihti karismaatilise austraallase üles leidsid.

Ricciardo tegi ühismeediasse postituse, milles paistis jätvat spordialaga hüvasti. "Olen seda sporti terve oma elu armastanud. See on olnud metsik ja imeline teekond. Tänan kõiki tiime ja inimesi, kes selles oma rolli mänginud on," kirjutas Ricciardo. "Siin on alati kõrged tõusud ja madalad mõõnad, aga see on olnud tõeliselt lõbus ja ma ei muudaks midagi."