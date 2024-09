Eesti saadab FIA mootorispordimängudele 15-liikmelise koondise

Eesti on esindatud driftis (Kevin Pesur), krosskartide erinevates kategooriates (Martin Juga, Geir Genor Muttik ja Johann Laidvee), kardi- ja autovigursõidus (vastavalt Marten Meindorf ja Grete Mia Koha ning Martaliisa Meindorf ja Kristian Hallikmägi), kardispordi sprindisõitudel (Bennet Korjus ja Theodor Toobal), kardispordi kestvussõidus (Marten Ojapõld, Mia-Mariette Pankratov ja Ranno Kallas) ning e-autospordis (Juss Parek ja Dmitri Janis), vahendab autosport.ee.

"Meeldiv on tõdeda, et vaatamata majanduslikult keerulisele ajale leidsid nii paljud sportlased võimaluse osalemiseks," ütles Eesti Autospordi Liidu spordidivisjoni juht Kuldar Sikk. "Eesti tiim on noor ning ambitsioonikas ja seab kõige kõrgemaid sihte."

Sikk lisas, et paljud on alustanud just mootorispordimängude alade täppisettevalmistusega. "Tean, et käimas on näiteks vigursõidutreeningud, kus on kasutusel eelmiste FIA mängude rajaelemendid," rääkis ta.

Tänavustel FIA mängudel võisteldakse 28 eri kategoorias kardivigursõidust veoautode ringrajasõiduni. Oodata on 80 maa sportlaste osavõttu. Mängudel peetakse ka riikidevahelist medaliarvestust.

2022. aastal Prantsusmaal toimunud FIA mootorispordimängud võitis Itaalia kolme kuld- ja ühe hõbemedaliga. Eesti jäi ühe pronksmedaliga jagama 11. kohta Taani, Gruusia, Iirimaa ja Iisraeliga. Eestile tõid pronksmedali rallil kolmanda koha saavutanud Georg Linnamäe ja kaardilugeja James Morgan.