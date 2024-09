USA sprinter teenis uudsel võistlusel kopsaka auhinna

Browni edukas õhtu algas 100 meetri jooksuga, kus temast kiirem oli vaid Elevandiluuranniku jooksja Marie-Josee Ta Lou, kes ületas finišijoone ajaga 10,98. Brown teenis ajaga 11,05 teise koha, esikolmikusse mahtus veel 11,14 jooksnud kaasmaalane Candace Hill.

Pariisi olümpial 200 meetri jooksus pronksi kaela riputanud Brown teenis New Yorki võistlusel aga väikese revanši, kui edestas olümpiavõitja Gabby Thomast. Thomasel oli sirgel väike edu, kuid Brown tegi tulise lõpuspurdi ja ületas joone ajaga 22,18, Thomasest vaid kolm sajandiksekundit kiiremini. Kolmanda koha teenis Anavaia Battle, kelle ajaks jäi 22,34.

Athlose nime kandva võistluse peakorraldaja on veebikeskkonna Reddit kaasasutaja Alexis Ohanian, kes on teinud naiste kergejõustikku suure investeeringu. Tema sõnul on naissportlased liigselt vähetasustatud ning uudse võistluse võitja teenib 60 000 dollarit ehk Teemantliiga finaaletapi võidust lausa kaks korda rohkem.

Brown lahkus New Yorkist eduka õhtu järel lausa 85 000 dollariga, esikoha eest sai ta 60 000, teine koht 100 meetri jooksus andis talle veel 25 000. Oma karjääri algusaastatel töötas ta lapsehoidjana, teenindaja ning hooldajana. "Meie sport on muutumas ja kasvamas," ütles Brown. "See on täiesti uus võistlus, proovisime midagi uut ja mul on hea meel, et sain sellest osa olla."

Brittany Brown with the ATHLOS 200m!



Fresh off her Olympic bronze, @brittanyshamere showcased her incredible speed and is officially an ATHLOS CHAMP! ⭐️#AthlosNYC #Athlos2024 pic.twitter.com/iFJzHC1cuW — ATHLOS (@athlos) September 27, 2024

Dominikaani Vabariigi jooksja Marileidy Paulino jätkas oma suurepärast hooaega, mille jooksul on ta tulnud 400 meetri jooksus nii olümpiavõitjaks kui Teemantliiga üldvõitjaks. 27-aastane täht on sel hooajal kõik oma jooksud võitnud, lisades New Yorkis ajaga 49,59 veel ühe. Alexis Holmes jäi ajaga 49,99 teiseks, kolmanda koha teenis Salwa Eid Naser ajaga 50,40.

Kolmekordne olümpiavõitja Faith Kipyegon võidutses 1500 meetri jooksus ajaga 4.04,79, edestades Diribe Weltejid (4.05,58) ning Susan Ejore-Sandersit (4.06,25). Jasmine Camacho-Quinn näitas 100 meetri tõkkejooksus taaskord klassi, kui ületas joone ajaga 12,36. Teiseks jäi Alaysha Johnson (12,43) ning kolmandaks Masai Russell (12,44). 800 meetri jooksus teenis esikoha Tsige Dugume ajaga 1.57,43, esikolmikusse mahtusid veel Mary Moraa (1.58,05) ning Natoya Goule-Toppin (1.58,63).