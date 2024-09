Shaq: olen kindel, et USA korvpallikoondis Los Angeleses kulda ei võida

Neljakordne NBA meister ning 1996. aastal Atlanta olümpial ise kulla võitnud O'Neal andis Saksamaa väljaandele Bild intervjuu, milles rääkis olukorrast korvpallimaailmas.

"20 aastat tagasi oli USA teistest riikidest kaugel ees, aga see on nüüd muutunud. Euroopa on meile järele jõudnud, on praegu vaid sammu kaugusel ja läheb varsti USA-st mööda," sõnas O'Neal. "Olen kindel, et USA korvpallikoondis 2028. aastal Los Angeleses kulda ei võida."

"LeBron James ei mängi, Kevin Durant ja Steph Curry ka mitte. Joel Embiid ei ole ka tõenäoliselt meeskonnas," jätkas korvpallilegend. "Ülemvõim saab siis läbi. Euroopa koondised on väga tugevad. Horvaatia, Serbia ja Saksamaa võivad kõik 2028. aastal kulla võita."

O'Neal rääkis veel Saksamaa koondise olukorrast ning ütles, et Orlando Magicus mängivad Wagneri vennad Moritz ja Franz on talle silma paistnud.