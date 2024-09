Pika kaotusteseeria lõpetanud hiinlanna üllatas maailma kaheksandat reketit

Zhang jäi avasetis murde järel 0:2 kaotusseisu, kuid kaevas sellest nelja järjestikuse geimivõiduga välja. Navarro murdis taaskord 35-aastase hiinlanna servi, kuid Zhang vastas samaga ning võitis ka järgmise geimi, vormistades avasetis 6:4 võidu.

Teises setis vahetasid nad ameeriklanna juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 2:2, mil Zhang taas murdis ning enam tagasi ei vaadanud, teenides teise matšpalliga kokkuvõttes 6:4, 6:2 võidu.

"Ainult mu treener, vanemad ja treeningpartnerid ei pea seda lihtsalt juhuseks," ütles Zhang pärast suurüllatust. "Meie igapäevased pingutused ongi selle hetke nimel, et ma seisan siin platsil ja alistan oma vastase. Mitte esimeses ringis tähistamise nimel."

"Mul on nii palju fänne, kes mind toetavad, aga samas on inimesi, kes arvavad, et ma ei suudagi enam kõrgel tasemel mängida. Või et mu vanus ja füüsiline vorm ei ole enam sama. Tahan lihtsalt kõigile näidata, et mu raske töö ei ole olnud asjata," jätkas ta. "Loodan, et kõik mu sõbrad said sellest julgustust ka oma unistusi taga ajada."

Kui endine maailma 22. reket vajas võiduks vaid tundi ja 16 minutit, siis hispaanlanna Sara Sorribes Tormo (WTA 104.) ja hiinlanna Xinyu Gao (WTA 171.) pidasid maha tõelise maratonmatši. Nelja tunni ja 18 minuti järel väljus lahingust võitjana Sorribes Tormo, kes teenis 6:7 (4), 7:5, 7:5 võidu.

Alles eelmine nädal mängisid Laura Siegemund ja Wang Xiyu neli tundi ja üheksa minutit, mis oli esimene neljatunnine matš 13 aasta jooksul.