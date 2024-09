Tattar jääb avapäeval liidritest ühe viske kaugusele

Eestlanna võistlus algas pigem tagasihoidlikult. Seitsme raja järel ei olnud tal ainsatki birdie't, aga tulemuseks pluss kaks. Seejärel sattus ta paremasse hoogu ja kogus päeva lõpuks tulemuse miinus kolm.

A tree kick doesn't stop Kristin Tattar from carding the birdie on Hole 15 pic.twitter.com/uPx0DlilyF