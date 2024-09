Toobal: vastane tegi väga suure korrektuuri

Eelmisel nädalal kodusaalis kindla 3:0 võidu võtnud Selver kaotas kolmapäeval võõrsil 1:3 (25:20, 20:25, 18:25, 19:25). See tähendas, et edasipääseja selgitati kuldses geimis, kus Orion Stars võttis teiselt matšpallilt 15:13 võidu.

"Vastane tegi väga suure korrektuuri võrreldes selle mänguga, mis nad mängisid siin. Palju vähem vigu. Olid vastuvõtul selgelt paremad. Meie andsime enda mängus tagasi," kommenteeris Selver x TalTechi peatreener Andres Toobal ERR-ile.

"Meie rünnak oli kaugel sellest, kus me oleks tahtnud olla. Kahjuks ei olnud meie rünnakuliidril Lincoln Williamsil samasugust päeva nagu Tallinnas. Praeguse seisuga ei suutnud teised teda nii palju aidata. Kõige suurema korrektuuri tegi vastane. Nemad tegid kodus väga korraliku mängu."

Toobali sõnul mängisid nad kodumängu paremini, aga korduskohtumist siiski etemalt kui mõnd kontrollmängu. "Aga selge on see, et on mingid puudujäägid, mis on vaja kiiremas korras ära likvideerida. Seal on sidemängija ja ründajatega vahel vaja leida selgelt parem koostöö," tähtsustas ta.

"Me ei räägi raskematest pallidest, vaid ka väga heast vastuvõtust ja neist olukordadest loogiliste lahenduste leidmisest. Tihtipeale ei tunne nurgaründajad end väga mugavalt rünnates. Need on need kohad, millega peab lähiajal väga kõvasti tegelema."

"Aga liiga palju pole aega, mängud tulevad peale," jätkas peatreener. "Treeningute aeg on see, kus saame nipet-näpet teha, aga mängus peame igal juhul selle üles leidma, et ründajad tunneks end mugavalt ja võitlusvaim ei langeks liiga kergelt ära."

Orion Stars läheb teises eelringis vastamisi Serbia meistri Belgradi Crvena Zvezdaga. Selveri eurohooaeg jätkub astme võrra madalamal CEV Cupil.