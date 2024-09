Algas piletimüük kodusele iluuisu EM-ile

Tallinna on oodata võistlema pea 200 parimat Euroopa iluuisutajat rohkem kui 30 riigist. Nelja võistluspäeva jooksul toimub kokku kaheksa võistlust nii üksiksõitudes, paarissõidus kui ka jäätantsus. EM-i lõpetab galaetendus värskete Euroopa medalivõitjate osalusel.

Kodusel suurvõistlused on omad lootused ka Eestil: tänavu tuli Aleksandr Selevko meeste üksiksõidus hõbemedalile, Niina Petrõkina sai 2023. aasta Euroopa meistrivõistluste naiste üksiksõidus kuuenda koha.

Eesti Uisuliit korraldab Euroopa tähtsaimat iluuisutamise jõuproovi juba kolmandat korda. Viimati toimusid Euroopa meistrivõistlused Tallinnas 2022. aastal ja esimest korda 2010. aastal.

Uisuliidu presidendi Maire Armi sõnul on taas Eestile korraldusõiguse andmine kindlasti suur tunnustus. "Võimalus 2025. aastal olla iluuisutamise Euroopa meistrivõistluste võõrustaja on märk Rahvusvahelise Uisuliidu usaldusest," lausus ta. "See näitab, et oleme tõestanud end kõrgetasemeliste võistluste heal tasemel korraldajana."

"Lisaks võimalusele osa saada Euroopa parimate uisutähtede etteastetest, ootavad kodupubliku toetust meie võistlejad. Mul on hea meel, et Eestis on hetkel mitmeid väga häid uisutajaid ja tugev sisemine konkurents selle nimel, kes pääsevad Eestit EM-le esindama. Kindlasti ootavad publikut emotsioone täis ja meeldejäävad võistluspäevad."

Lisaks naiste ja meeste üksiksõidule osalevad Eesti uisutajad kodusel suurvõistlusel ka jäätantsus.