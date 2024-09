EJL-i treenerite koolitus võtab luubi alla naisjalgpallurite füsioloogia

Oktoobri alguses korraldab Eesti Jalgpalli Liit (EJL) naiste jalgpallis tegutsevatele treeneritele ja meditsiinitöötajatele täiendkoolituse, mis võtab luubi alla naisjalgpallurite füsioloogia. Registreerimine on avatud 3. oktoobrini.

Täiendkoolitust viivad läbi spordiarst-resident Liis Ott ja füsioterapeut Anette Rõõmussaar, kes on olnud seotud Eesti naiste ja neidude koondiste meditsiinilise personaliga.

Rõõmussaare sõnul on koolitusel kaks peamist suuna: rääkida lahti naiste füsioloogia ning võtta seejärel luubi alla menstruatsioonitsükli võimalikud mõjud naisele ja tema treeningprotsessile.

"Anname ülevaate konkreetselt meie enda Meistri- ja esiliiga naisjalgpallurite menstruatsiooni ajal kogetavatest sümptomitest ning nende sümptomite tunnetatud mõjust sportlikule sooritusele," ütles ta.

Koolituse sisu tugineb kahe koolitaja poolt Eesti naisjalgpallurite seas läbi viidud menstruatsiooniga seotud kaebuste ja sümptomite uuringule.

"Need faktid on võetud elust enesest ning kajastavad ausalt tänast olukorda, mistõttu annavad naiste spordis tegutsevatele treeneritele ja füsioterapeutidele olulise sisendi," selgitas Rõõmussaar, kelle sõnul on koolituse eesmärk julgustada menstruatsiooni teemadel arutamist ning murda teema ümber olevaid tabusid.

Ott ja Rõõmussaar viisid naisjalgpallurite seas uuringu läbi 2022. aastal. Oktoobrikuine koolitus on osa uurimistöö suuremast eesmärgist kasutada kogutud informatsiooni ka praktikas, et aidata mängijatel optimeerida treening- ja võistluskoormuseid ning menstruatsioonisümptomeid leevendada.

Koolitusele "Treenime naisi naistena ehk sissejuhatus naisjalgpallurite füsioloogiasse" oodatakse osalema kõiki naiste jalgpallis tegutsevaid treenereid ja meditsiinivaldkonna spetsialiste.

Uusi teadmisi on oodatud omandama ka kõik huvilised, kes soovivad end kurssi viia naiste treenimise spetsiifikaga või end selles täiendada.

Ühepäevane täiendkoolitus toimub EJL-i konverentsikeskuses 4. oktoobril algusega kell 10.00 ja selle hind on 40 eurot. Registreerimine on 3. oktoobrini avatud ERIS-e veebikeskkonnas, kus on võimalik end kirja panna ka teistele EJL-i korraldatavatele täiendkoolitustele ja kvalifikatsioonikursustele.