Manchester United piirdus Euroopa liiga avamängus viigiga

Taanlane Christian Eriksen viis Unitedi 35. minutil juhtima, aga teisel poolajal mängis ta rolli hollandlaste viigiväravas, kui jäi palliga magama ja Sam Lammers kasutas olukorra ära, võttes palli endale ja minnes kiiresti rünnakule.

"See oli heast mängust kaugel," tunnistas Eriksen. "Tundus, et nemad tahtsid rohkem võita. Ja niimoodi ei saa. Me küll ei kaotanud, aga tunne on selline, nagu oleksime kaotanud."

Twente on Unitedi peatreeneri Erik ten Hagi kunagine klubi, kus ta enda mängijakarjääri alustas ja lõpuks ka lõpetas.

Norra meister Bodö/Glimt alistas kodus 3:2 üheks suursoosikuks peetud Porto, seejuures mängis Norra klubi 51. minutist alates kümnekesi.

Avavooru järel tõusis turniiritabeli liidriks Rooma Lazio, kes alistas Hamburgis peetud kohtumises avapoolaja väravatest 3:0 Kiievi Dinamo. Mõlemad klubid lõpetasid mängud kümnekesi, kui esmalt teenis 73. minutil jõhkrutsemise eest punase kaardi Dünamo mängija Maksim Bragaru ning seejärel 82. minutil Lazio mängija Tijjani Noslin. Seejuures oli Noslin vaid mõned minutid varem vahetusest väljakule tulnud.

Euroopa liiga tulemused:

AZ Alkmaar – Elfsborg 3:2 (1:1)

Bodö/Glimt – FC Porto 3:2 (2:1)

Anderlecht – Ferencvaros 2:1 (0:0)

Kiievi Dinamo – Lazio 0:3 (0:3)

Galatasaray – PAOK 3:1 (0:0)

Ludogorets – Praha Slavia 0:2 (0:1)

Manchester United – Twente 1:1 (1:0)

Midtjylland – Hoffenheim 1:1 (1:0)

Nice – Real Sociedad 1:1 (1:1)