Mbappe jääb Madridi derbist eemale

Mbappe tegi vasaku jala reielihasele liiga teisipäevases Hispaania kõrgliiga kohtumises Alavese vastu, mille Real võitis 3:2. Mbappe lõi tolles mängus Reali teise värava, ent oli sunnitud 80. minutil platsilt lahkuma.

Reali peatreener Carlo Ancelotti ütles mängu järel, et Mbappe ise palus vahetust. Kolmapäeval kinnitas klubi vigastust ning Hispaania meedia sõnul ootab prantslasest ründajat kuni kolme nädala pikkune mängupaus.

Seega jääb Mbappe kindlasti eemale sel pühapäeval toimuvast Madridi derbist. Kahtluse all on ka järgmisel nädalal toimuv Meistrite liiga kohtumine Lille'i vastu ning koduliiga vastasseis Villarealiga.

Kevadel 36. korda Hispaania meistriks kroonitud Real on käimasoleval hooajal kogunud seitsmest mängust viis võitu ja kaks viiki. Liigatabelis on tiitlikaitsjal kirjas 17 punkti, millega hoitakse täiseduga jätkava Barcelona järel teist kohta. Linnarivaal Atletico on 12 punktiga neljas.