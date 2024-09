Treenerit vahetanud Osaka alustas Pekingis kindla võiduga

Jaapanlanna alistas põhitabeli esimeses ringis pisut vähem kui poolteist tundi kestnud kohtumises itaallanna Lucia Bronzetti (WTA 77.) 6:3, 6:2.

Osaka jaoks oli tegemist esimese mänguga uue treeneri Patrick Mouratoglou käe all, kes on varasemalt juhendanud teiste seas 23-kordset slämmivõitjat Serena Williamsit ja endist maailma esireketit Simoma Halepit. Osaka tõdes mängu järel, et oli esialgu Mouratoglou suhtes kõhkleval seisukohal.

"Ma tegelikult ei soovinud Patrickut palgata, sest ma arvasin, et ta on suure isiksusega. Veidi hiljem sain teada, et see ei vasta tõele, kuid ma siiski ei teadnud, kas ta on hea treener või mitte. Siis aga kohtusin temaga, rääkisin temaga ja pean tõdema, et ta on suurepärane treener."

Aasta alguses emaduspuhkuselt naasnud Osaka on sel hooajal 16 turniirist vaid kahel jõudnud vähemalt veerandfinaali. "Ma olen oma karjääris sellises etapis, et ma ei taha midagi kahetseda. Ma ei taha ka ebaõnnestuda, nii et pigem proovin midagi uut ja püüan end uute inimestega pikemaks ajaks siduda," lisas ta.

Jaapanlanna läheb järgmisena vastamisi 21. paigutusega Julia Putintsevaga (WTA 32.), kes pääses otse teise ringi.

Mullune võitja ja maailma esireket Iga Swiatek tänavu Pekingis ei osale. Kõrgeima asetusega mängijaks on valgevenelanna Arina Sabalenka (WTA 2.). kes alustab turniiri teisest ringist, kus ta kohtub kas Tai esindaja Mananchaya Sawangkaewi (WTA 187.) või kasahhitari Zarina Diyasega (WTA 571.).