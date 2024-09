Latsepov läheb Tartu linnamaratonile Eesti meistritiitlit püüdma

"Tartu on mu ainuke võimalus Eesti meistriks tulla sel aastal, minu eesmärk on võita," vahendab Marathon100.com Latsepovi sõnu. "Olen Tartu Linnamaratoni 21 km rada korduvalt jooksnud ja selle ka eelmisel aastal võitnud. Tartu rada on nagu city trail."

"Taastumine maratonist on olnud vaevaline, kuid nüüd on juba lõbusam. Arvan, et minu peamiseks konkurendiks Tartu Linnamaratonil saab olema Deniss Šalkauskas, kes on tänavune 10 km maanteejooksu Eesti meister," lisas pikamaajooksja.

13. Tartu Linnamaraton toimub 5. oktoobril. Osaleda on võimalik 10 km, 21 km, 42 km distantsidel ja lastejooksudel. Tartu linnamaraton on Tartu Maratoni Klassiku ja Rimi Eesti Linnajooksude hooaja viimane etapp.