Toyota ei lõpeta tootjate MM-tiitlile jahti

Viimasel kolmel hooajal tootjate arvestuses autoralli MM-sarja tiitli võitnud Toyota pealik Jari-Matti Latvala ütles, et võistkond jahib jätkuvalt neljandat järjestikust tiitlit, kuigi Hyundai on avanud üsna mugava eduseisu.

Sel nädalavahetusel jätkub autoralli MM-sarja hooaeg Tšiilis, misjärel jääb sõita veel vaid kaks etappi. MM-sarja tootjate üldarvestuses on esikohal Hyundai, kes on kogunud hooaja peale 445 punkti, Toyota jääb 35 punkti kaugusele ning 226 silma kogunud M-Sport Ford veelgi kaugemale.

Kuigi Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala tõdes pärast Hyundai kolmikvõitu Akropolise rallil, et suure tõenäosusega on tiitliheitlused nii sõitjate kui tootjate arvestuses läbi, ütles ta nüüd Tšiili mõõduvõtu eel, et võistkond alla ei anna.

"Viimased kaks rallit pole läinud tiitliheitluse mõttes meie õnneks, aga ega me alla ei anna," sõnas Latvala. "Surume ikka edasi ja keskendume viimase kolme etapi võitmisele. Teeme kõik, et [Hyundaid] survestada. Meie võistkond on Tšiili jaoks väga motiveeritud ja Elfyni, Sebi ja Kalle näol on meil väga tugev koosseis."

"Kiiruskatsed on Tšiilis üldiselt kiired ja sujuvad, see sobib meie juhtidele ja autodele. Üks asi, mis eelmine aasta avastasime, oli see, et rehvid kuluvad päris kiiresti ära, kui on kuiv. Proovime seda meeles pidada," lisas soomlane.

Sõitjate arvestuses liigub Hyundai mees Thierry Neuville 192 punktiga karjääri esimese MM-tiitli suunas, talle järgneb tiimikaaslane Ott Tänak, kes jääb aga 34 punkti kaugusele (158 punkti). Ogier on Tänakust omakorda nelja silma kaugusel (154 p), Evans on 140 punktiga neljas ning Adrien Fourmaux (M-Sport) 130 punktiga viies.

ERR-i spordiportaal kajastab Tšiili ralli sündmuste käiku otseblogis.