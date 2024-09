Autoralli MM-sari kaalub taas punktisüsteemi muutmist

MM-sari tegi käivast hooajast punktisüsteemis suure muudatuse, kui eraldas nn pühapäevase kategooria. Punkte jagatakse laupäevase võistluspäeva järel ning pühapäevane arvestus peetakse eraldi. Pärast laupäeva esikohal asetsev sõitja teenib 18 punkti, pühapäeval on võimalik teenida veel seitse. Lisaks on veel viis punkti saadaval ralli viimasel katsel ehk punktikatsel.

Uus punktisüsteem on laias laastus teinud rallid läbivalt huvitavamaks ning varane katkestamine ei tähenda enam ralli lõppu, sest pühapäeval saab veel paraja portsu punkte koguda.

Samas on uus süsteem saanud ka hulgaliselt kriitikat ja seda ka sõitjate endi poolt, kes kutsuvad struktuuri liiga keeruliseks. Ühtlasi tekitas sõitjates pahameelt ka asjaolu, et ralli üldvõit paistab vähemtähtsam.

FIA asepresident Robert Reid ütles portaalile DirtFish, et sari võib järgmisest hooajast veelgi punktide jaotamist muuta. "Meil on tulevikuks mõned ettepanekud. Me ei pannud asjaga täiesti mööda, aga saame olemasolevat süsteemi veidi paremaks teha," sõnas autoliidu ametnik.

"Paar aastat tagasi räägiti sellest, et pühapäevad on igavaks läinud. Minu arust oleme selle probleemi lahendanud. Võib-olla oli meie lahendus karmivõitu, aga pühapäevad igavad küll pole," jätkas Reid. "Teame, et mõned osapooled tahavad muudatusi. Siis on teisi, kes olid algusest peale kriitilised ja on nüüd uuest süsteemist kasu lõiganud."

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub sel nädalavahetusel Tšiilis, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.