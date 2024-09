Kesk-Euroopa rallil peale Tänaku teisi eestlasi võistlustules pole

Autoralli MM-sari jätkub sel nädalavahetusel Tšiili ralliga, kuid teisipäeval avalikustati ka oktoobri keskel toimuva Kesk-Euroopa ralli stardinimekiri. Saksamaa, Austria ja Tšehhi teid läbival rallil on eestlastest registreerunud vaid Ott Tänak ja Martin Järveoja (Hyundai).

17.–20. oktoobrini toimuval Kesk-Euroopa mõõduvõtul on stardis kümme Rally1 autot ning 20 Rally2 autot.

Toyota tuleb kõrgeimas kategoorias starti nelja autoga, kui rooli istuvad nii Sebastien Ogier, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta kui noortalent Sami Pajari. M-Sport paneb välja kolm autot, lisaks Adrien Fourmaux'le ja Gregoire Munsterile asub teele ka vanameister Jourdan Serderidis.

Hyundai eest on stardis karjääri esimese MM-tiitli poole sõitev Thierry Neuville, Ott Tänak ning kolmanda auto rooli istub Andreas Mikkelsen, kelle jaoks on see hooaja neljas etapp.

Rally2 arvestuses sel etapil ühtki eestlast stardinimekirjas pole. Stardis on WRC2 võistlusklassi üldarvestuses kolmandat kohta hoidev Yohan Rossel (Citröen), kuuendal real paiknev Nikolai Grjazin (Citröen) ja esikümne piirimail paiknevad Josh McErlean (Škoda), Kajetan Kajetanowicz (Škoda).

Stardis on ka sarja üldliider Oliver Solberg (Škoda) ning Gus Greensmith (Škoda), kuid kumbki Kesk-Euroopas punktidele ei sõida. Üldarvestuses teisel kohal asetsev Pajari võistleb WRC arvestuses.

Sel nädalavahetusel kihutavad rallimehed aga hoopis mööda Tšiili teid, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.