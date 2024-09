Eesti käsipallikohtunikud mõistavad Meistrite liiga kohtumises õigust

Kui septembri alguses vilistasid Kull ja Tint Prantsusmaal Euroopa liiga kohtumist, siis nüüd võetakse veel samm edasi. Bukarestis toimuvas Meistrite liiga kohtumises lähevad vastamisi oma kaheksases alagrupis kolmandal kohal paiknev Bukaresti Dinamo ning seitsmes HC Eurofarm Pelister.

"Jõudsime Prantsusmaalt tagasi ja lennujaamast koju sõites tuli e-mail määramise kohta Meistrite liigasse. Kauaoodatud unistuse täitumine tõmbas pulsi korralikult üles. Ega täpselt me ei tea ise ka, kuidas see määramise protsess käib, aga ehk saame midagi aimata. Usutavasti tekkis võimalus läbi heade esituste Euroopa liigas," ütles kuuendat hooaega Euroopas vilistav Tint.

"Alates tänasest lülitame argimured välja ning keskendume täielikult sellele. Lisaks tavalisele valmistumisele, mis hõlmab video vaatamist ning füüsilist tööd, peame tutvuma ka videokorduste kasutamise juhendiga. See on meie jaoks uus osa. On ülimalt oluline, et oskame neid enda jaoks õigel ajal ja õiges kohas ära kasutadam," jätkas kohtunik.

Eesti kohtunikest on varasemalt meeste Meistrite liigas saanud võimaluse kohut mõista vaid üks paar. Üle kümne aasta tagasi jooksid veidikene teistsuguses formaadis võistlusel platsile Urmo Sitsi ja Toomas Heinla. Nüüd ei ole osalejaid nii palju ning sari on läinud tihedamaks ja tugevamaks.

Mis annab ka kohtunikele vähem võimalus Euoopa tipus peale saada. "Eriline põnevus on kindlasti sees. Saame ju võimaluse joosta väljakule Euroopa ja ilmselt maailma tugevaimas liigas. Proovime meile antud võimaluse maksimaalselt ära kasutada," ütles Tint.

"Eks põhiline ärevus saabub 2-3 tundi enne mängu, aga see on pigem mõnus. Meie jaoks näitab see, et oleme mänguks 100 protsenti valmis," lõpetas kohtunik.