Fabregas teenis peatreenerina Itaalia kõrgliigas esimese võidu

21-aastase vahe järel taas Itaalia kõrgliigasse jõudnud Como ja Atalanta pidid esialgselt kohtuma esmaspäeval, kuid kõva vihma tõttu otsustati siiski mäng edasi lükata.

Teisipäeva õhtul võõrustas Atalanta Bergamos liiga uustulnukat ning asus 18. minutil Davide Zappacosta väravast juhtima, kuid Como lõi teise poolaja alguses 13 minutiga kolm vastuseta väravat. 46. minutil viigistas Gabriel Strefezza seisu, 54. minutil lõi Atalanta omavärava ning Alieu Fadera viis Como vaid neli minutit hiljem kahega juhtima.

Kodumeeskond jõudis kohtumise üleminutitel penalti abil värava kaugusele, kuid enam väravaid ei sündinud ja Como teenis 3:2 võiduga hooaja esimese võidu. Varasemalt olid nad mänginud välja kaks viiki.

"Valmistusime mänguks lootusega üht Euroopa parimat tiimi alistada, nad mängivad Meistrite liigas," rõõmustas esimese kõrgliiga võidu teeninud Fabregas. "Me uskusime ja täna oli meil veelgi enam usku. Kui tuled siia ja teed sellise esituse, saad ainult enesekindlust juurde."

Como on kogunud viie mänguvooruga viis punkti ning jätkab liigatabelis 15. kohal. Atalanta jaoks oli see juba hooaja kolmas kaotus, kuid kaks võitu on andnud nelie kuus punkti ja liigatabelis jätkatakse 13. real.

Liigaliider on viie vooruga 11 punkti kogunud Torino, kuid Napoli ja Udinese on vaid punkti kaugusel. Üheksa punkti peal on Juventus ning Empoli, neile järgnevad kaheksa silmaga Milano Inter ja linnarivaal AC Milan.