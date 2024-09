Poola tipptennisist toetab ässade toel üleujutuses kannatajaid

Poola tennisemängija Hubert Hurkacz teatas teisipäeval, et annetab kuni hooaja lõpuni sada eurot iga löödud serviässa eest. Maailma edetabeli kaheksas reket soovib abistada Poola üleujutuste ohvreid.

Viimase nädala jooksul on üleujutused Kesk-Euroopas tekitanud suurt kahju ja nende tagajärjel on hukkunud vähemalt 23 inimest. Eriti suured kahjustused on Poola ja Tšehhi piiri lähedal.

"Annan sada eurot iga ässa eest, et toetada neid, keda Poolat laastavad üleujutused puudutavad. Minu jaoks ei ole sport üksnes võistlus, vaid ka platvorm, mille abil asju mõjutada," kirjutas Hurkacz ühismeedias.

Üleujutused on laastanud Euroopat alates Rumeeniast Poolani, hävitades sealjuures sildu ja teid, uputades autosid, tuues linnadesse muda ja prahti ning tekitades miljarditesse eurodesse ulatuvat kahju.

Poola peaminister Donald Tusk sõnas teisipäeval, et Poola eraldab 23 miljardit zlotti (umbes 5,4 miljardit eurot), et üleujutuste tagajärgedega toime tulla.

Hurkacz alustab sel nädalal Tokyos toimuvat ATP 500 taseme turniiri, kus tal on teine asetus.

Eelmisel kalendriaastal oli poolakas üks üheksast mängijast, kes kogus hooaja peale vähemalt tuhat serviässa.