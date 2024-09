Levadia palkas teeneka koondislase noortetöö koordinaatoriks

Tema ülesanneteks saavad peamiselt olema noorte treenerite nõustamine ja jalgpallikooli noormängijate arendamine. Varasemalt on ta töötanud Viimsi Jalgpallikooli arendamisel.

"Mul on suur rõõm liituda FCI Levadia jalgpallikooliga, klubiga, mis on juba aastaid Eesti Premium liiga tipus. Ootan põnevusega võimalust jagada oma teadmisi ja oskusi, et tõsta noortetöö taset ning toetada mängijate arengut," lausus ta Levadia kodulehekülje vahendusel.

"Mulle on südamelähedane klubi pühendumus tulevikutalentide arendamisele läbi uuenduslike ja põnevate projektide. Minu eesmärk on aidata klubil viia noortesüsteem lähiaastatel Euroopa akadeemiate tasemele. Olen kindel, et läbimõeldud töö ja sihikindlusega saavutame ühiselt kõik seatud eesmärgid."

Viikmäe tulekut tervitas ka jalgpallikooli spordidirektor Nikita Martõnov. "Tema seni omandatud teadmised jalgpallist ja kirg noortejalgpalli arendamisel on meie klubile väga tähtis. Usun, et suudame koos Kristeniga ühiselt püstitatud eesmärgid täita!"

45-aastase Viikmäe näol on tegemist endise Eesti koondislasega, kellel on protokollis kirjas lausa 115 mängu kodumaa eest. 15 korral on skoorinud ta ka värava.

Kolmel korral on ta tulnud Eesti meistriks: 1998. aastal FC Floraga, 2003. aastal FC Floraga ja 2012. aastal JK Nõmme Kaljuga. Lisaks kodumaisele kogemusele on Viikmäe mänginud ka välismaal ja tulnud 2002. aastal Norra karikavõitjaks.