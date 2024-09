U-16 jalgpallikoondis alustas kodust sõprusturniiri viigiga

Kuigi Põhja-Iirimaa mängis alates 30. minutist punase kaardi tõttu ühemehelises vähemuses, ei suutnud Eesti koondis seda enda kasuks tööle panna ning poolajale mindi väravateta viigiga, vahendab jalgpall.ee.

Teist poolaega oli mängitud kümme minutit, kui Eesti noormehed juhtohjad endi kätte haarasid. Väraga lõppenud olukorra algatas keskjoone lähistelt kaitsja Ronald Sammul, kes leidis kavala sööduga üles keskväljal tegutsenud Gustav Kamarin Wagneri. Poolkaitsja saatis omakorda hea kaitseliini läbistanud söödu Vissele, kes vedas osavalt esimese puutega palli vastasest eemale ning lajatas kindlalt ristnurka.

Aegamisi tõstis intensiivsust ka Põhja-Iirimaa, kes tabas 71. minuti rünnakul latti ning tõi viis minutit hiljem tabloole ka viigi. Vastase värav sündis keerulisest olukorrast: Eesti karistusalasse oli mõlemast meeskonnast jõudnud palju mängumehi ning suure segaduse sees tabas vahetusest sekkunud Luke Hawe õnnestunult palli nii, et see käis üle väravajoone. Selle järel tõi Eesti väravavaht veel palli mängu tagasi ning Jack May saatis selle kindluse mõttes veelkord võrku, ent tabamus läks kirja siiski Hawe'le.

U-16 koondise peatreener Marko Pärnpuu kiitis mängu järel vastast ning sõnas, et põhjaiirlastel oli teisel poolajal kohati rohkem energiat, mille toel suudeti eestlased ka vähemuses surve alla panna. "Põhja-Iirimaa kaitses samuti hästi, nad olid kompaktselt koos ja jõudsid meie käike kinni panna. Meil endal jäi täna kohati teravusest puudu, Saksimaa vastu olime kohati oluliselt teravamad. See on aga esimene emotsioon – kui mängu järele vaatame ja analüüsime, oleme targemad," ütles peatreener.

Eesti noormeeste koondist ootab turniiri teine mäng ees reedel, 27. septembril kell 13, kui kohtutakse Soomega. Põhja-Iirimaa ja Soome kohtuvad omavahel kolmapäeval, 25. septembril. TNTK staadionil toimuvad mängud on pealtvaatajatele tasuta, mõlemale Eesti noormeeste U-16 koondise kohtumisele saab kaasa elada Jalgpalliliidu kodulehe vahendusel.