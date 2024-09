Toobal Meistrite liiga kordusmängu eel: peame end uuesti häälestama

Selver sai eelmisel nädalal kodusaalis kirja 3:0 (25:20, 25:21, 25:21) võidu ja vajab nüüd edasipääsuks kaht geimivõitu. Tallinna klubi peatreener Andres Toobal teab, et avamäng andis tema meeskonnale väikese eelise, ent võidetud pole veel midagi.

"Trennides on vahepealsel ajal olnud nii head kui halba, aga me ei saagi ühe hea mänguga kõike korda teha, see on normaalne. Avakohtumises saadud võit tähendab, et tekitasime endale lihtsalt ühe võimaluse. Me ei saa öelda, et oleme kuskile edasi jõudnud, aga see andis enesekindlust, et kui vastane nüüd väga hästi mängib, siis meil on veel see loteriigeim, mille me boonusena kaasa saime. Nemad peavad 3:0 või 3:1 võitma, et kuldset geimi mängida," sõnas Selveri juhendaja.

Toobal usub, et Orion tegutseb kordusmängus paremini. "Nad servivad ilmselt kodusaalis paremini. Kodus on neil ka oma tugi fännide näol olemas ja juurde on igas elemendis panna. Nad vahetasid probleemide korral üsna kiirelt ka sidemängijat ja diagonaali, seal on samuti ruumi paremini tegutseda. Koduliigas võitsid nad liiga avamängu 3:0 pühapäeval, seda videot me küll alles ootame, et mis masti vastasega tegu oli."

"Usun, et meie trumbiks on hea serv ja kui saame nad võrgust eemale ning hea bloki ette, siis on hästi. Kindlasti peame väitima pikki mõõnu, kus kaotame palju punkte järjest. Peame end uuesti häälestama uueks mänguks ja vaid sellele keskenduma ning igat punkti püüdma võita," lisas Toobal.

Põhiturniirile pääsemiseks on vaja alistada kolm vastast. Kui Selver x TalTech Meistrite liigast välja langeb, siis jätkub eurohooaeg CEV Cupil.

Kohtumine Doetinchemis algab kolmapäeval, 25. septembril Eesti aja järgi kell 21.00 ja on otsepildis nähtav Delfi vahendusel.