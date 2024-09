Nadal tõttab Hispaania koondisele appi

38-aastane Nadal mängis viimati Pariisi olümpiamängudel, kus ta alistus üksikmängu teises ringis hilisemale olümpiavõitjale Novak Djokovicile ning kaotas paarismängus koos Carlos Alcaraziga veerandfinaalis. Endine maailma esireket pidi seejärel osalema ka USA lahtistel ja Laveri karikaturniiril, kuid loobus tervislikel põhjustel mõlemast turniirist.

Lisaks Nadalile kuuluvad Davise karikavõistlustel Hispaania koondisesse veel valitsev Prantsusmaa lahtiste ja Wimbledoni võitja Alcaraz (ATP 3.), Roberto Bautista Agut (ATP 61.), Pablo Carreno Busta (ATP 201.) ning paarismängu maailma esinumber Marcel Granollers.

Kuuekordne Davise karikavõitja läheb finaalturniiri veerandfinaalis vastamisi Hollandi koondisega, mille koosseisu kuuluvad Tallon Griekspoor (ATP 39.), Botic van de Zandschulp (ATP 67.), Jesper de Jong (ATP 128.) ja Wesley Koolhof (paarismängu ATP 16.).

Tiitlikaitsjale Itaaliale toob olulist lisajõudu juurde maailma esinumber Jannik Sinner. Filippo Volandri juhendatavasse meeskonda kaasati veel Lorenzo Musetti (ATP 19.), Flavio Cobolli (ATP 32.) ning paarismängu spetsialistid Andrea Vavassori (paarismängu ATP 9.) ja Simone Bolelli (paarismängu ATP 12.). Karika kaitsmist alustatakse kohtumisega Argentina vastu.

Hirmkõva koosseisuga sõidab finaalturniirile ka USA koondis, keda esindavad Taylor Fritz (ATP 7.), Tommy Paul (ATP 13.), Ben Shelton (ATP 17.) ning Rajeev Ram (paarismängu ATP 10.). Ameeriklased lähevad veerandfinaalis vastamisi Austraaliaga.

Aastase vahe järel finaalturniirile jõudnud Saksamaa koondis peab taas hakkama saama oma esireketi Alexander Zverevita (ATP 2.). Koondise esinumbriks on hoopis maailma 38. reket Jan-Lennard Struff, kelle kõrval asuvad võistlustulle Yannick Hanfmann (ATP 82.), Kevin Krawietz (paarismängu ATP 13.) ja Tim Puetz (paarismängu ATP 13.). Kaheksa parema seas kohtutakse tunamulluse võitja Kanadaga.

Hispaanias Malagas toimuv finaalturniir algab 19. novembril ning võitja selgub 24. novembril.

The Final 8 draw! Who are you backing?! pic.twitter.com/YCqAr39Mtr