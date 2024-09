Traditsioonilisel heategevuslikul teatejooksul startis rekordarv noori

Juba 19. korda toimus suur koolinoorte heategevuslik teatejooks. Tallinna lauluväljakule kogunenud enam kui 2000 noort innustas slackline'i maailmameister Tauri Vahesaar, kes kõndis õhus tasakaalulindil 110 meetrit, lauluväljaku tuletornist raadiotornini.

5. kuni 9. klassi õpilastele toimunud teatejooksud peeti üle Eesti kokku 29 kohas ja rajal käis rekordarv – üle 14 000 koolinoore.

Suure heategevusliku teatejooksuga kutsutakse noori liikuma, hoolima teistest enda ümber ja toetama liikumisvõime kaotanud lapsi.

Erilise trikiga osalejatele Tallinnas motivatsiooni lisanud Vahesaar edastas noortele sõnumi, et kõige alus on tervis ja armastus ning siis on kõik võimalik.

Teatejooks kuulub esmaspäeval alanud Euroopa spordinädal ürituste programmi.