Eesti võrkpallimaastiku jõuvahekorrad võivad eeloleval hooajal muutuda

Kui valitsev Eesti meister Selver/TalTech ning algavaks hooajaks eelarvet ja meeskonda kasvatanud Tartu Bigbank on oma esimesed ametlikud mängud juba pidanud, siis eelmise hooaja Eesti meistrivõistluste hõbemedalist Võru Barrus on seni piirdunud kontrollmängudega.

Võru meeskonna tuumik on see-eest säilinud, lisandunud on aga Võrust pärit Henri Treial ja Albert Hurt. "Ootusärevus on päris suur, sest sel aastal tundub väga põnev hooaeg tulevat. Tahaks juba mängudega alustada," rääkis Hurt ERR-ile.

"Meil on tummine sats, aga samas kui me vaatame oma konkurente, siis kõigil on pingid päris pikad, eesotsas Tartuga, kellel on väga pikk pink. Pingeid me endale peale ei pane. Meie eesmärk on nii kodusaalis kui ka võõrsil näidata, mida me suudame."

Pärnu Võrkpalliklubi sai uueks hooajaks endale peatreeneriks viimased kolm hooaega Eestis eemal olnud Rainer Vassiljevi ja meeskonnaga liitus libero Alari Saar. Klubi viimasest tiitlivõidust on möödunud viis aastat ja seega on ootus esikoha järele suur.

"Võrkpall on kogu minu eluaja Pärnus au sees olnud. Sel aastal on aeg jälle üles äratada võrkpallipisik Pärnu linnas ja publiku seas. Meil on äge punt kokku tulnud ja meeskonnal on uus treener, mis on andnud meile uue hingamise," sõnas Saar.

Lisaks Balti liigas mängivatele Eesti meeskondadele olid esmaspäeval Tallinnas toimunud hooajaeelsel esitlusel koos ka meie naiskonnad, keda ootavad ees nii kodune meistriliiga kui ka Balti liiga.

Naiste Balti liigas esindab Eestit algaval hooajal neli klubi, neist Eesti meistritiitlit kaitsva TalTech/Macta Beauty koosseisuga on liitunud eelmisel hooajal Bulgaarias pallinud, aga vigastustega kimpus olnud Melissa Varlõgina.

"Tegelikult on väga põnev hooaeg tulemas. Ka Bulgaarias olid meil natukene pinged peal, sest olime medalikonkurentsis. Usun, et TalTechis on pingeid sama palju. Peaaegu pool võistkonna koosseisust on uus. Üldjuhul on Eestis tiimid iga hooaeg sama koosseisuga, aga sel aastal on palju Eesti-siseseid liikumisi olnud, mis on väga huvitav. Pinged on olemas, aga ma arvan, et need on head pinged," ütles Varlõgina.

Eelmisel hooajal tiitliteta lõpetanud Tartu Ülikool/Bigbank täiendas kahe hooaja vahel oma ridu koondislaste Janelle Leenurme ja Nora Lemberiga. Peatreener Andrei Ojamets näeb edasimineku üheks võtmeks võistkondlikku tegutsemist.

"Meil oli eelmisel aastal nimekirja vaadates kõik hästi, aga nimekirja peal olevad nimed ei mängi. Mängivad ikkagi inimesed platsi peal. Eelmisel aastal me ei jõudnud õige tiimitundeni. Väga loodan, et sel aastal inimsuhted platsi peal ja võistkonna sees loksuvad paremini paika, et oleksime võistkonnana tunduvalt paremas seisus kui mullu."

Eesti meistrivõistlustel osalevad lisaks TalTechile ja Tartu Ülikoolile veel Viljandi Metall, TBD Pharmatech/Kastre, Barrus/Võru VK ja Viimsi/Tallinna Ülikool.

Cronimeti nime kandev meeste Balti liiga saab avapaugu 29. septembril ning Optibet naiste Balti liiga algab 5. oktoobril.