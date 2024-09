Eesti võimlejad debüteerisid sportakrobaatika MM-il 14. kohaga

Kann ja Tinno kogusid tasakaalukavas 26,340 punkti ja tempokavas 26,010 punkti. Kogusumma 52,350 andis eestlastele 21 paari konkurentsis 14. koha.

"Mul on juba sportlaskarjääri algusest peale olnud eesmärk MM-ile jõuda. Kirke Miaga olen koos treeninud kolm aastat. Treener Heidi [Kann] koostas meile põhjaliku treening- ja võistlusplaani. Viimased pool aastat on ettevalmistus olnud väga intensiivne. Samas enesekindlus tõusis iga päevaga ning enne võistlusi tundsin, et oleme MM-iks valmis. Meie eesmärk oli teha kaks puhast kava ja selle tegimegi ära. Nüüd on vaid üks soov – tagasi trenni," võttis Kann oma esimese MM-i kokku.

MM-il samuti debüteerinud naiste kolmik koosseisus Anni Veskimäe, Katariina Braun ja Getter Daffe tuli 26 osaleja seas 23. kohale. Tasakaalukavaga teeniti 22,330 punkti ja tempokavaga 24,440 punkti.

Medalitabeli tipus lõpetas Belgia koondis, kes pälvis viis kulda ja ühe hõbeda. Järgnesid Hiina (5-0-1) ja Aserbaidžaan (4-1-3). Kokku teenis vähemalt ühe medali 11 riiki.