Laas võitis Shanghai velotuuri, Nisu kolmas

Laas tõusis velotuuri liidriks peale teist etappi, mille ta võitis ajaga 1:47.37. Grupifinišis järgnesid talle hiinlased Kuicheng Wang (Bodywrap Men's Cycling Team) ja Enjie Liu (IGPsport-Pardus). Nisu sai üheksanda, Karl Patrick Lauk (Huansheng-SCOM-Taishan Sport Team) 62., Gleb Karpenko (Ferei Quick-Panda Podium Mongolia Team) 71. ja Mihkel Räim (Ferei Quick-Panda Podium Mongolia Team) 82. koha, vahendab EJL.ee.

"Üritasime asja kontrollida ja saime sellega päris hästi hakkama," kirjutas Nisu etapi järel sotsiaalmeedias. "Vahefinišis suutsime Laasiga olla esimene ja teine. Peale seda said kolm meest eest ära, kellest üks oli Karl Patrick. Seitse kilomeetrit enne lõppu saime nad kätte. Vedasime Laasi lahti ja ta võitis."

Finaaletapil eestlased kolme hulka ei jõudnud. Parimad olid kolumblane Luis Carlos Chia (Huansheng-SCOM-Taishan Sport Team; 1:48.39) ning Anton Popov (Pingtan Int. Tourism Island Cycling Team) ja Roman Maikin (Chengdu Cycling Team). Laas sai üheksanda, Nisu 22., Räim 28. ja Karpenko 43. koha. Lauk tulemust kirja ei saanud.

"Võistluse tegi keeruliseks tuul, mis enamuse ajast puhus küljelt. Kohe algul proovisime ka ise küljekat teha, aga kahjuks polnud sellel hetkel tuul piisavalt tugev," kirjutas Nisu. "Terve päev oli väga aktiivne ja raske. Pidevalt pidi valmis olema, sest konkurendid üritasid ilma meieta minema pääseda grupist. Ühel hetkel sai 15-20 meest eest, kelle seas olin ainult mina meie omadest. Kehv seis, kuid õnneks suutsin nii palju kaarte seal segada, et tagant tulid Laas ja Räim järele. Vahefinišites aitasime Laasi, kuid kahjuks ei suutnud me talle lõpus enam korraliku lahti vedamist teha. Ta pidi 300 m enne joont sprinti alustama, kuid vastutuules jäi see pikaks. Kokkuvõttes oleme velotuuriga rahul."

Üldarvestuses pälvis esimese koha Laas, kellele Chia kaotas kahe ja avaetapil võidutsenud Nisu kuue sekundiga. Räim teenis 18. ja Karpenko 27. koha. Ühtlasi sai Laas esimese koha ka punktiarvestuses.