Põlvekõõluse rebestanud Barcelona väravavahti ootab pikk mängupaus

32-aastane ter Stegen maandus võõrsilmängus Villarrealiga avapoolaja lõpus raskelt oma parema põlve peale ja silmnähtavates valudes sakslane vahetati välja.

"Põhimeeskonna mängijale Marc ter Stegenile tethud testid kinnitasid parema põlvekedra kõõluse täielikku rebendit," teatas Barcelona päev hiljem. "Esmaspäeva pärastlõunal läbib ta kirurgilise protsessi ja pärast seda avaldatakse olukorra kohta uus teave."

Ter Stegen vigastas põlve, millele tal on viimaste aastate jooksul tehtud juba kaks operatsiooni ja Hispaania meedia teatel väravavaht sel hooajal enam platsile ei naase.

Barcelona võitis kohtumise 5:1. Kaks väravat lõi Robert Lewandowski ja võinuks sooritada ka kübaratriki, aga lõi 67. minutil penalti posti.

Barcelona on liigahooaega alustanud suurepäraselt: võidetud on kõik kuus senipeetud kohtumist väravatevahega 22:5. Peakonkurent Madridi Real on nelja võidu korral saanud ka kaks viiki ja jääb nelja silma kaugusele.

Karl Jakob Heina koduklubi Valladolidi Real on saanud kirja ühe võidu, kaks viiki ja kolm kaotust ning asub 20 meeskonna konkurentsis 17. positsioonil.