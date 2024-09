MotoGP etapivõitja selgus viimasel ringil

MM-sarja üldliider Martin juhtis võistlust viimase ringini, misjärel läks Bastianini neljandas kurvis veidi riskantselt proovima ja tal õnnestuski hispaanlasest mööduda. "Jorge sõitis kogu sõidu täiuslikult ja temast oli liiga raske mööduda," lausus itaallane hiljem.

"Viimasel ringil nägin neljandas kurvis pisut ruumi, sõitsin pisut piiri peal, aga panin lõpuks ukse kinni... uskumatu on siin Misanos sõprade ees võita."

The Beast prevails in the battle of Emilia Romagna! #EmiliaRomagnaGP pic.twitter.com/SFFbEsSmax