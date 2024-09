Turniiri kahe võiduga lõpetanud Eesti kurlingunaiskond piirdus alagrupiga

MK-etapp Women's Masters Basel tõi Rootsi kokku kaheksa Euroopa meistrivõistlustel tugevaimas A-divisjonis mängivat naiskonda.

Eesti esindusvõistkonna kapten Liisa Turmann kommenteeris, et traditsiooniliselt on tegemist ühe tugevaima naiste turniiriga, kus mängivad Euroopa tipptasemel tiimid.

"Sügisel ootavad meid ees Euroopa meistrivõistlused, kus mängime tugevaimas A-divisjonis ning kuigi sel korral me alagrupist edasi ei pääsenud, on väga oluline, et saime mängida meie tulevaste vastaste vastu," lausus ta Eesti Curlingu Liidu pressiteate vahendusel.

"Paraku pidime sel korral mängima ka väiksemas koosseisus, kuid tegime tugeva turniiri, mille tulemustega võib rahule jääda."

Kohtumine Taani esindusnaiskonnaga Madeleine Duponti juhtimisel lõppes vastase võiduga 10:3. Paraku tuli eestlannadel tunnistada ka Šveitsi esindusnaiskonna paremust 7:3.

Kohtumine Šveitsi naiskonnaga Corrie Hürlimanni juhtimisel lõppes Eesti võiduga 7:4 ja seejärel alistasid eestlannad veenvalt ka Ungari 9:2.

Euroopa meistrivõistlusteks valmistuv kurlingunaiskond mängib oktoobris ja novembris enne tiitlivõistlust veel neljal rahvusvahelisel turniiril. Oktoobri keskpaigas pannakse end proovile Tallinnas toimuval MK-etapil.

Eesti kurlingunaiskond mängib koosseisus Erika Tuvike, Kerli Laidsalu, Heili Grossmann ja kapten Liisa Turmann.